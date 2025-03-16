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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء المجري: سنطهر البلاد ممن يعملون لصالح قوى أجنبية

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
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تعهد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، السبت، بـ"تطهير" بلاده ممن قال إنهم يعملون لصالح قوى أجنبية.

وأضاف أوربان، في كلمة أوردتها شبكة "يورونيوز" بالتزامن مع عطلة وطنية تحيي ذكرى ثورة المجر عام 1848، أن "المجر ستجتث في الأسابيع المقبلة وسائل الإعلام والمنظمات الأخرى التي تلقت تمويلًا من الخارج".

وقال أوربان: "لقد طال أمد فساد هذه الوسائل، وإننا سنفكك الآلة المالية التي استخدمت الدولارات الفاسدة لشراء السياسيين والقضاة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية الزائفة والنشطاء السياسيين. سنقضي على جيش الظل بأكمله".

رئيس الوزراء المجري قوى أجنبية فيكتور أوربان ثورة المجر عام 1848