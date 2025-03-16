خلافات الجيرة السبب.. مصرع شاب على يد جاره في المطرية بالدقهلية

لفظ شاب في العقد الرابع من عمره، أنفاسه الأخيرة، وذلك عقب مشاجرة نشبت مع أحد جيرانه، بمدينة المطرية، في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى أشرف حمدي عبدالفتاح، 38 سنة، مقيم بالمطرية، مصاب بحالة إعياء وضيق تنفس، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يعاني من مشاكل صحية، ونشبت مشاجرة بالأيدي بينه وشخص يدعى «علي ع.و.»، جاره وتربطهما علاقة قرابة، بسبب خلافات الجيرة، وأصيب بأزمة صحية وذهب للمستشفى لعمل جلسة تنفس صناعي، إلا أنه سقط مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال أسرته اتهموا الجار بالتعدي عليه بالضرب والتسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.