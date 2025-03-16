ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثًا أمريكيًا خاصًا إلى أوكرانيا

الجنرال كيث كيلوج
الجنرال كيث كيلوج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثًا خاصًا إلى أوكرانيا.

وقال ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يسرني إبلاغكم بتعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثًا خاصًا إلى أوكرانيا. سيتعامل الجنرال كيلوج، الخبير العسكري المرموق، مباشرةً مع القيادة الأوكرانية".

وكان كيث كيلوج عسكريًا وسياسيًا وُلد عام 1944 والتحق للخدمة بالجيش الأميركي عام 1967، حيث شارك في حربي فيتنام والخليج الثانية وتقاعد من الخدمة عام 2003، وانتقل بعدها للعمل في القطاع المدني.

وعمل كيلوج في فترة إدارة الرئيس ترامب عام 2017 في منصب الأمين التنفيذي ورئيس أركان مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة.

تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوث ا أمريكي ا خاص ا أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب