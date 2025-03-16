تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثًا أمريكيًا خاصًا إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، تعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثًا خاصًا إلى أوكرانيا.

وقال ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يسرني إبلاغكم بتعيين الجنرال كيث كيلوج مبعوثًا خاصًا إلى أوكرانيا. سيتعامل الجنرال كيلوج، الخبير العسكري المرموق، مباشرةً مع القيادة الأوكرانية".

وكان كيث كيلوج عسكريًا وسياسيًا وُلد عام 1944 والتحق للخدمة بالجيش الأميركي عام 1967، حيث شارك في حربي فيتنام والخليج الثانية وتقاعد من الخدمة عام 2003، وانتقل بعدها للعمل في القطاع المدني.

وعمل كيلوج في فترة إدارة الرئيس ترامب عام 2017 في منصب الأمين التنفيذي ورئيس أركان مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة.