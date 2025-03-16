مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب اثنين آخرين، وذلك في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق منية النصر الجمالية، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق منية النصر الجمالية، أمام قرية ميت حديد.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى محمد عبدالله طه أحمد علي 16 سنة، مقيم بقرية كفر علام مركز منية النصر، طالب، فيما أصيب عبدالله السيد ربيع أحمد 16 سنة، مقيم بقرية برمبال الجديدة مركز منية النصر، نجار موبيليا، بجرح قطعي بالوجه وسحجات بالساق اليسرى، والسيد علي علي سويدان، 68 سنة، مقيم بعزبة البكري بمركز منية النصر، عامل زراعي، بجرح قطعي باليد اليسرى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وإيداع الجثمان بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.