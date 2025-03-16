تكريم 3 آلاف طفل من حفظة القرآن الكريم في البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة، احتفالية لتكريم 3000 طفل من حفظة القرآن الكريم بمراكز إيتاي البارود وحوش عيسى والدلنجات.

وشارك في الاحتفالية كل من: الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس اذاعة القرآن الكريم واللواء حسن موافي، السكرتير العام بمحافظة البحيرة وعدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية تقديم فقرات ابتهالات دينية وإنشاد ديني من خلال المنشد أحمد الاقصري وأنشودة رمضان جانا.

وخلال الاحتفالية تم منح 80 عمرة لحفظة القرآن الكريم وأولياء أمورهم وأيضا تكريم الموظفة المثالية بمجلس مدينة الدلنجات ومنحها عمرة

من ناحية أخرى أعرب الدكتور إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات تكريم حفظة كتاب الله، مشيرا إلى أنه من الواجب على الجميع الاهتمام بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم، وكذلك تشجيعهم على الحفظ بإقامة تلك الحملات التى يتم تكريم العديد من أبناء محافظة البحيرة ضمن هذه الاحتفالية الكبيرة التى يتم تنفيذًها على أرض محافظة البحيرة، معربا عن خالص شكره للقائمين على هذة الاحتفالية مطالبا الجميع بالاهتمام بتكريم حفظة كتاب الله وبالأخص خلال هذا الشهر الكريم، الذى نزل فيه القرآن على الرسول الكريم.