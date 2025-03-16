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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: الرئيس ترامب وجه رسالة قوية وواضحة إلى الحوثيين في اليمن

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة قوية وواضحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأوضح روبيو - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية مساء السبت - أنه "يجب أن تتوقف الهجمات على السفن الأمريكية والشحن العالمي وسنواصل حماية شعبنا وحرية الملاحة".

يأتي هذا في وقت أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن بلاده لن تتسامح مع هجمات الحوثيين على سفنها وطائراتها وقواتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن.

وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة قوية الحوثيين اليمن