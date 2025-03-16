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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد شوطين إضافيين.. البنك الأهلي يجمد رصيد غزل المحلة في كأس مصر

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، مشوار نظيره غزل المحلة في بطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب استاد غزل المحلة ضمن منافسات دور ربع النهائي من المسابقة.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، وفرض أسلوب لعبه على البنك الأهلي، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

البنك الأهلي يخطف بطاقة التأهل في الثواني الأخيرة من غزل المحلة 

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ غزل المحلة على الكرة نسبيًا، وسط محاولات هجومية من البنك الأهلي، لكن لم تهتز الشباك، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي أيضًا، بعدما تبادل لاعبو الفريقين الفاعلية الهجومية مع انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب.

ونجح البنك الأهلي في تجميد رصيد غزل المحلة، بعدما خطف أسامة فيصل هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 120+2 من ركلة جزاء، قبل أن يحصل حميدو فتاو لاعب زعيم الدلتا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 120+6.

وكان غزل المحلة أقصى فاركو من دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بهدف للا شيء بعد شوطين إضافيين.

بتلك النتيجة، ودع غزل المحلة بطولة كأس مصر، بينما تأهل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي، ليواجه بيراميدز في دور الـ4.

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