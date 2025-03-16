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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

5 إبريل.. انطلاق مهرجان جمعية الفيلم بأفضل الأفلام

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404
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تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ51 للسينما المصرية بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية في السادسة من مساء السبت 5 إبريل، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر عروض أفضل أفلام العام حتى 12 إبريل ويقام حفل توزيع الجوائز الثلاثاء 22 إبريل بقاعة سيد درويش.

وأفلام المهرجان التي تم اختيارها بناء على الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم لاختيار أحسن 7 أفلام عرضت العام الماضي تجاريا بدور العرض، وهي حسب تاريخ عرضها فيلم الحريفة إخراج رؤوف السيد، فيلم رحلة 404 إخراج هاني خليفة، فيلم أنف وثلاث عيون إخراج أمير رمسيس، فيلم السرب إخراج أحمد نادر جلال، فيلم أهل الكهف إخراج عمرو عرفة، فيلم ولاد رزق 3 إخراج طارق العريان، فيلم الهوى سلطان إخراج هبة يسري، فيلم بضع ساعات في يوم ما إخراج عثمان أبو لبن، علما بأن كل فيلم سوف يمنح شهادة بأنه ضمن أحسن سبعة أفلام عرضت العام الماضي.

وتعرض الأفلام على لجنة التحكيم للفوز بجوائز جميع الفروع سيناريو، إخراج، تصوير، مونتاج، ممثلين دور أول وثاني.
 

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