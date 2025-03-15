بيراميدز يهزم إنبي في الوقت القاتل ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز القاتل على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدفي بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 15 ويوسف أوباما في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدف إنبي اللاعب احمد العجوز في الدقيقة 53.

تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما.