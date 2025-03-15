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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأخدود ينتفض في الوقت القاتل ويقلب الطاولة على أهلي جدة بالدوري السعودي

مباراة الأخدود ضد
مباراة الأخدود ضد أهلي جدة
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سقط فريق أهلي جدة، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام الأخدود بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

بداية المباراة كانت تشير إلى فوز سهل لصالح أهلي جدة، حيث تقدم في النتيجة في الدقيقة 28 بهدف عكسي سجله ديمون لو لاعب الأخدود بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهذا الهدف.

مباراة الأخدود ضد الأهلي

واستمرت المباراة على هذا المنوال حتى الوقت بدل الضائع، حيث انتفض الأخدود بشكل مفاجئ، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق صالح العباس.

ولم يكتف الأخدود بالتعادل، بل واصل ضغطه وتمكن من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق سافيور جودوين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد أهلي جدة عند 48 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الأخدود رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

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