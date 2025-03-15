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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. الهلال يفوز على التعاون ويقلص الفارق مع الاتحاد

مباراة التعاون ضد
مباراة التعاون ضد الهلال
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حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه التعاون بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

سيطر الهلال على مجريات اللعب، حتى تمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق محمد كنو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم على التعاون بهدف للا شيء.

مباراة التعاون ضد الهلال

وفي الشوط الثاني، عزز الهلال تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 74 عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وحاول التعاون العودة في المباراة، لكنه اصطدم بدفاع قوي من الهلال، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف 2-0.

بهذا الفوز، قلص الهلال الفارق مع الاتحاد على صدارة الدوري السعودي إلى 4 نقاط، لتشتعل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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