ماسبيرو يكرم الفنان سامح حسين على برنامجه قطايف بحفل ياسين التهامي

بدأ منذ قليل حفل الشيخ ياسين التهامي، بمسرح التليفزيون بماسبيرو بحضور نخبة من الشخصيات العامة وأبناء المبنى .. تضمن الحفل تلاوة للقاريء الشيخ أحمد نعينع.

كرم ماسبيرو الفنان سامح حسين على برنامجه الجديد قطايف الذى حقق نجاحا كبيرا وأشاد به الجميع وذلك أثناء حفل تكرم الشيخ ياسين التهامى الذى اقيم مساء اليوم السبت بمسرح التليفزيون فى مبنى ماسبيرو بالدور السابع

وكرم الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الفنان سامح حسين.

ومن جانبه أعرب سامح حسين عن سعادته بتكريمه على برنامجه قطايف جاء من ماسبيرو وبحضور الدكتور أسامة الازهرى.. وأشار حسين إلي أنه مازال يشعر بأنه يعيش فى حلم مؤكدا أن نجاح قطايف جاء بفضل من الله.

على صعيد آخر كرم الكاتب احمد المسلماني والدكتور اسامة الازهرى الشيخ ياسين التهامي.

يذكر أن مسرح التليفزيون قد عاد للعمل الشهر الماضي بعد سنوات طويلة من إغلاقه، حيث شهد حفل إحياء الذكري الخمسين لكوكب الشرق وتكريم أسرة مسلسل أم كلثوم.