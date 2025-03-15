سيراميكا يصعد لنصف نهائي الكأس بهاتريك بلحاج في الجونة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للكأس.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٢٩ بهدف عن طريق أحمد بلحاج، قبل أن يعود نفس اللاعب في الدقيقة ٣٣ ليسجل الهدف الثاني لنفسه وفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الجونة في تسجيل هدف عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة وأربعين، وسجل أحمد بلحاج الهاتريك في الدقيقة الثامنة والخمسين.

بهذه النتيجة يتأهل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدور نصف النهائي.