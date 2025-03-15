إسماعيل موسي يزور إبراهيم شيكا بالمستشفى الجوي: " سلامتك يا بطل"

السبت 15/مارس/2025 - 11:14 م

حرص الكابتن إسماعيل موسي رئيس اتحاد شمال افريقيا الخماسي الحديث، على زيارة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بالمستشفي الجوي، لدعمه معنويا فى ظل أزمته الصحية الصعبة التي يمر بها.

و تحدث الكابتن اسماعيل موسي مع اللاعب ابراهيم و قال : " المرض ينتهى وتبقى الآمال .. سلامتك يا بطل".



و يذكر أن ابراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئين الزمالك وواحد من كباتن الفرقة المعروفين ، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، ما جعله يخضع للعلاج المكثف في المستشفى خلال الفترة الحالية.