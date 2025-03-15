لايبزيج يزيد معاناة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

فاز فريق لايبزيج على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب لايبزيج، الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق تشافي سيمونز، لينتهي الشوط الأول بتأخر بوروسيا دورتموند بهذا الهدف.

مباراة لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند

وفي الشوط الثاني، عزز لايبزيج تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 48 عن طريق لويس أوبيندا، بتسديدة رائعة سكنت شباك بوروسيا دورتموند.

حاول بوروسيا دورتموند العودة في المباراة، لكنه اصطدم بدفاع قوي من لايبزيج، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-0.

بهذه الهزيمة، ازدادت معاناة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، حيث أصبح بعيدًا عن المربع الذهبي وكذا عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بتلك النتيجة، رفع لايبزيج رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.