بسبب مضايقتها.. فتاة تخطف شابًا وتوثق تعذيبه بالفيديو في الجيزة

السبت 15/مارس/2025 - 11:10 م

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة قيام فتاة بخطف نجل إعلامي بمساعدة شقيقها وتعذيبه وتصويره فيديو بسبب مضايقته لها في منطقة الشيخ زايد.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إعلامي يفيد بقيام فتاة وشقيقها وآخرين بخطف نجله من منزله، والتوجه به إلى فيلا مملوكة لوالدها، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يتم نقله إلى شقة أخرى وتوثيق التعدي عليه بالفيديو بسبب مضايقة نجله للفتاة وقاموا بإطلاق سراحه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.