ماذا قال عمر مرموش بعد تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون؟

علق النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، على تعادل فريقه أمام برايتون، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم مرموش أداء مميزًا في مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، حيث سجل هدفًا وتسبب في الآخر، لكن تألقه ليس كافيًا، إذ سقط السيتي في فخ التعادل مع النوارس بهدفين لمثلهما.

تصريحات مرموش

وصف مرموش المباراة بأنها قوية ومفتوحة، معربًا عن أسفه لعدم تحقيق الفوز على أرضهم، مؤكدًا أن الفريق سيواصل العمل بجدية، وسيعود بعد فترة التوقف الدولي بأفضل مستوى ممكن.

واعتبر مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا «تحديًا كبيرًا»، لكنه شدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف.

وأشار مرموش إلى أن الفريق بحاجة إلى «إظهار كفاءة أكبر، وامتلاك ثقة أكبر بالكرة»"، والعودة إلى المستوى المعهود لنادي مانشستر سيتي.

ورغم تسجيله هدفًا ومساهمته آخر، أكد مرموش أن الهدف "«لم يكن كافيًا لحصد النقاط الثلاث»، وبالتالي لم يكن شعوره جيدًا.

وأشاد مرموش باللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أنه يتعلم منهم باستمرار ويستمع إلى توجيهات المدرب.

وتحدث مرموش عن المباراة القادمة أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أنها مباراة كبيرة، وأن الفريق سيبذل فيها كل ما بوسعه.

وكشف عمر مرموش أن شقيقه هو مصدر إلهامه الأكبر، حيث كان يقلده في مهاراته الكروية منذ الصغر.