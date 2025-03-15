كأس مصر | سيراميكا يتقدم على الجونة بهدفين نظيفين في الشوط الأول

نجح فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني في تحقيق التقدم على حساب نظيره فريق الجونة خلال الشوط الاول من المباراة التي تجمعهم اليوم السبت ، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر .

استطاع فريق سيراميكا السيطرة على مجريات المباراة وإحراز هدفين خلال الشوط الاول في شباك منافسه دون تلقي اي اهداف في شباكه ، لينتهى الشوط الاول بنتيجة هدفين نظيفين لصالح فريق سيراميكا .

جاء تشكيل فريق الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا - أحمد شوشة - أحمد العش.

خط الوسط: أحمد رضا - نور السيد - بلال السيد - أحمد مجدي كهربا.

خط الهجوم: أكيم فافور - أوجو صامويل - حفيظ إبراهيم.





بينما تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.