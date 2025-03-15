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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر | سيراميكا يتقدم على الجونة بهدفين نظيفين في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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نجح فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني في تحقيق التقدم على حساب نظيره فريق الجونة خلال الشوط الاول من المباراة التي تجمعهم اليوم السبت ، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر .

استطاع فريق سيراميكا السيطرة على مجريات المباراة وإحراز هدفين خلال الشوط الاول في شباك منافسه دون تلقي اي اهداف في شباكه ، لينتهى الشوط الاول بنتيجة هدفين نظيفين لصالح فريق سيراميكا .

جاء تشكيل فريق الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد علاء.
خط الدفاع: أليو جاتا - أحمد شوشة - أحمد العش.
خط الوسط: أحمد رضا - نور السيد - بلال السيد - أحمد مجدي كهربا.
خط الهجوم: أكيم فافور - أوجو صامويل - حفيظ إبراهيم.


 

بينما تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

سيراميكا كليوباترا الجونة بطولة كاس مصر