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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. غزل المحلة والبنك الأهلي يتعادلان في كأس مصر

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي، التي تقام حاليًا على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، وفرض أسلوب لعبه على البنك الأهلي، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي

استعاد غزل المحلة خدمات الثلاثي محمد علي بن حمودة، عبده يحيى، وعامر عامر بعد عودتهم من الإيقاف، لتراكم البطاقات الصفراء، وذلك بالإضافة إلى خالد الإخميمي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت.

كان غزل المحلة أقصى فاركو من دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بهدف للا شيء بعد شوطين إضافيين.

وبدأ غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - رشاد العرفاوي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.

بينما دخل البنك الأهلي اللقاء، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد ربيع، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم

وفي الهجوم: ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

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