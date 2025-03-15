"القومي للمرأة" يشيد باستجابة محافظة البحيرة وفتح تحقيق حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك لاستجابتها السريعة وإصدارها تعليمات بفتح تحقيق عاجل واستبعاد مدير مدرسة كفر مستناد بمحافظة البحيرة من منصبه لحين انتهاء التحقيقات.

يأتى ذلك على خلفية تداول فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه مدير المدرسة وهو يعتدي بالضرب بالركل والصفع على طالبات بالمدرسة.

وأشاد المجلس بالاستجابة السريعة للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مما يعكس جهود المحافظة في التصدي لأي تجاوز ضد الطالبات يخل بالعملية التعليمية، وحرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.