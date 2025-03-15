كأس مصر .. بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره إنبي بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 15.

تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما.