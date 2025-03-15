ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر .. بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره إنبي بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في ربع نهائي  بطولة كأس مصر. 

سجل هدف بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 15.

تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما.

مصطفى فتحي بيراميدز وإنبي كاس مصر