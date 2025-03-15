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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد بكورنيش شبين الكوم

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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 افتتح مساء اليوم السبت اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد من كورنيش شبين الكوم عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتجديده لتوفير متنفس حضاري وجمالي والارتقاء بالمظهر العام لتحسين مستوى جودة الحياة المعيشية  للمواطنين ، بحضور   المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم
حيث تفقد محافظ المنوفية مترجلاً علي الأقدام أعمال تطوير القطاع الجديد للكورنيش ، واستمع إلي شرح تفصيلي عن حجم الأعمال المنفذة والتي تضمنت تركيب " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكوريه حديثة – بلاط حراري - حديد كريتال " لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة، كما تفقد أعمال رفع كفاءة منطقة  أسفل الكوبري العلوي،  موجهاً بضرورة الاهتمام والاعتناء بالكورنيش للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات، وخلال تفقده وجه المحافظ بإعادة استخدام المظلات القديمة وبلاط الإنترلوك  وكافة الادوات المتواجدة محل التطوير واستغلالها في أماكن أخرى بما يساعد على توفير النفقات واستغلال أمثل لكافة الموارد المتاحة.
وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بميدان تحيا مصر أمام كوبري مبارك والمنطقة المحيطة به باعتباره شريان حيوي يربط بين أحياء مدينة شبين الكوم ، موجهاً بتضافر الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية  والانتهاء منه وفق التوقيتات الزمنية المحددة لدخوله الخدمة أمام المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري العمل بالتوازي و على قدم وساق في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافات القطاعات " الصحة ، والتعليم ، وكافة المشروعات التنموية والخدمية " بنطاق المحافظة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وخلال تفقده إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين والتقاط عدد من الصور التذكارية.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتضافر الجهود والتواجد الميداني ومتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لرفع معدلات الإنجاز وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية المنوفية شبين الكوم محافظ المنوفية