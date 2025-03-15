إقبال جماهيري على معرض فيصل الثالث عشر للكتاب

شهد معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إقبالًا كبيرًا من الجماهير، حيث استقطب الزوار من مختلف الفئات العمرية، وخاصة العائلات والأطفال، الذين وجدوا في الفعاليات المتنوعة فرصة للاستمتاع والاستفادة في آنٍ واحد.

تميز المعرض هذا العام بتقديم العديد من الورش الفنية المخصصة للأطفال، والتي ساهمت في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتحفيز خيالهم من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة. وشملت الورش مجالات متعددة مثل الرسم، والتلوين، والأعمال اليدوية، مما جعلها محطة رئيسية لاهتمام العائلات.

كما شهد المعرض عروضًا فنية مميزة، كان من أبرزها عروض الأراجوز، التي حازت على إعجاب الصغار والكبار بفضل أسلوبها الترفيهي والتعليمي في آنٍ واحد. إلى جانب ذلك، قدمت فرقة الشمس عرضًا فنيًا أثار إعجاب الحاضرين، حيث تميز بأداء إبداعي يحمل رسائل ثقافية وإنسانية مهمة.

ولم يقتصر اهتمام الجماهير على الفعاليات الترفيهية فحسب، بل حرصوا أيضًا على اقتناء الكتب في مختلف فروع المعرفة، مستفيدين من التخفيضات التي قدمتها وزارة الثقافة عبر مبادرتها بخصم 50٪ على جميع إصداراتها، مما شجع الكثيرين على اقتناء الكتب بأسعار مناسبة.

يأتي المعرض ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة ونشر الوعي بأهمية القراءة، من خلال تقديم الكتب بأسعار تنافسية إلى جانب الفعاليات الترفيهية التي تجذب الجمهور بمختلف اهتماماته. ويؤكد الإقبال الكبير على نجاح المعرض في تحقيق هدفه كوجهة ثقافية وفنية متكاملة، تساهم في خلق جيل محب للقراءة ومهتم بالفنون.