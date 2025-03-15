ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار بحي الرمل الجنوبي باللاذقية السورية لـ10أشخاص

أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة القتلي جراء انفجار وقع في محل خرداوات ضمن مبنى مكون من أربعة طوابق، في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية السورية إلي 10 أشخاص، بالإضافة إلي إصابة 14 شخصا.

وكانت الوكالة أكدت أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف نقلت 5 قتلي، من ضمنهم امرأة وطفلة، و14 مصابا إلى المشافي، بينهم 4 أطفال.

وكشفت "سانا" أن سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى.

ولفت الدفاع المدني السوري عبر حسابه على "التلجرام" إلى أن الحصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر.