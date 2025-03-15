احتفالا بعيدها القومي .. "محافظة للفيوم" تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي

نظمت محافظة الفيوم اليوم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ، أكبر مائدة إفطار جماعي من نوعها بالمحافظة، بحضور نحو 8 آلاف شخص من أهالي المحافظة وعابري السبيل والأسر الأولى بالرعاية، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي وشهر رمضان المبارك.

شارك في مائدة الإفطار الجماعي، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة، وأكثر من 500 متطوع من الشباب.

قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المشاركين بالمائدة الرمضانية، بعيد الفيوم القومي، وشهر رمضان المبارك، داعياً الله عزوجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري وأهالي المحافظة بالخير والبركة

وأشاد المحافظ، بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم غير القادرين وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكداً أن هذه المائدة تجسد روح الولاء والانتماء، وتؤكد أهمية التكافل الاجتماعي كقيمة أصيلة في المجتمع المصري.

وأعرب عن شكره لجميع المتطوعين القائمين على تنظيم هذه المائدة، الأكبر من نوعها على أرض المحافظة، متمنياً تكرارها خلال الأعوام القادمة، كمبادرة إنسانية تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

فيما قالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أن مائدة الإفطار الجماعي تمت بالتنسيق مع عدد 11 مؤسسة وجمعية أهلية، واستقبلت أكثر من 8 آلاف شخص من أهالي المحافظة وعابري السبيل والفئات الأولى بالرعاية.

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