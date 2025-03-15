وزير الرياضة يلتقي شباب المطرية بعد حفل إفطار ١٥ رمضان

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية وأهاليها عقب حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم اليوم بمنطقة المطرية

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح هذه المبادرة المجتمعية النابعة من الشباب في نسختها الحادية عشرة، مشيداً بالتعاون البناء بين منظمي إفطار ١٥ رمضان مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر لخروج الحدث بالشكل اللائق، والذي يؤكد روح التلاحم والتماسك المجتمعي والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.

استمع الوزير لتطلعات وطموحات شباب المطرية، مؤكداً دعمه الكامل لشباب المطرية والمساهمة في تنميتهم خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن إفطار المطرية يقام منذ عام ٢٠١٣ وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوىا يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أكبر مائدة رمضانية في مصر.