ريال مدريد يكسر عقدة ملعب لاسيراميكا ويتصدر الليجا بالفوز على فياريال

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا».

شهدت المباراة بداية مثيرة، حيث افتتح فياريال التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الثامنة عن طريق خوان فويث، مستغلًا ارتباك دفاع ريال مدريد.

ريال مدريد يكسر عقدة ملعب فياريال

ولم يتأخر ريال مدريد في الرد، حيث نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17، بعد متابعة لتسديدة براهيم دياز التي ارتدت من حارس فياريال.

وعاد مبابي ليسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23، بتسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه في الشوط الثاني، رغم محاولات فياريال لتعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الملكي 2-1.

بهذا الفوز، نجح ريال مدريد في كسر عقدة ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات، حيث لم يحقق الفوز على فياريال في ملعبه منذ ما يقرب من 8 سنوات.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 44 نقطة في المركز الخامس.