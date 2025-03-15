حملة تموينية مكبرة في السرو بدمياط

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة السرو برئاسة العميد هانى عبد القوى، حملة بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري و التموين والإدارة الصحية بالسرو، للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين والتى تم متابعتها من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وقد تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتنبيه بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين.

قام مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين في دمياط بالمرور علي المطاحن المنتجه للدقيق البلدي المدعم الذى يتم صرفه للمخابز البلديه للتأكد من جودة الدقيق المدعم والارصده الموجوده بالمطاحن من الدقيق والاقماح

حيث تشكلت حمله تموينية برئاسة وكيل وزارة التموين مجدى عبد الكريم وعضوية ضياء الدين قنديل مدير الرقابة ومحمد طلعت مدير الحوكمة وعلى السلكاوى ومسلم مسلم قسم صيانة الحبوب.

وأسفر المرور عن ضبط أحد المطاحن لقيامه بتجميع كمية دقيق بلدى مدعم مقدارها ٩١٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم تقدر بقرابة ٤٦ طن دقيق تقريبا وذلك بعد عمل جرد فعلى لكميات الدقيق الموجودة بالمطحن على الطبيعة وبين ماهو مثبت بسجلات المطحن هذا بالاضافة إلى ماتم ضبطه من قبل من قيام أحد المطاحن بالتصرف فى كمية دقيق بلدى مدعم تقدر بقرابة ١٦٢٧ شيكارة دقيق تقدر بقرابة ٨٢ طن دقيق بلدى مدعم تقريب وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المطحن بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الانشطه التوينيه والاسواق وبناءا على توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وصرح مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط بأن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ٢١٦ محضر ، بعد رصد مخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم وجود لوحة كما تم تحصيل مبلغ ٣٣٠٨٥٩٥٧ جنية مخالفات متأخرة على المخابز وجاري تحصيل باقى المتأخرات .