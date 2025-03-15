ميلان ينتزع 3 نقاط من كومو في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على ضيفه كومو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب كومو، الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق لوكاس دا كونا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شيء.

مباراة ميلان ضد كومو

وفي الشوط الثاني، انتفض ميلان ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق كريستيان بوليسيتش من صناعة تيجاني ريندرز.

وواصل ميلان ضغطه على مرمى كومو، حتى أحرز تيجاني ريندرز الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 75، بعد تمريرة بينية من تامي أبراهام.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء، حالة طرد في صفوف كومو، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الإنجليزي ديلي آلي.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد كومو عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.