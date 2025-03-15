كندة علوش تعمل في دار أيتام في الحلقة الأخيرة من إخواتي

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “اخواتي” العديد من التطورات لشخصية ناهد (كندة علوش) في رحلتها إلى التبني التي تنتهي بعملها في إحدى دور الأيتام، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكوميديا السوداء إخواتي الذي يُعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

في الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي، يفاجئ فرحات ناهد بتقديمه تحليل المخدرات السلبي لدار الأيتام اللازم لاستكمال عملية التبني التي تحلم بها ناهد، بعد علمها بأنها قد فقدت فرصتها في الإنجاب، حيث تمر بمرحلة انقطاع الطمث المبكر.

يتابع الثنائي عملية التبني، لكن يتفاجأ الجمهور في نهاية الحلقة أنهما فشلا في تبني الطفل الذي يحلمان به. وعلى إثره، ذهبت ناهد للعمل في إحدى دور الأيتام حيث تقضي معظم وقتها بصحبة الأطفال، وهو الأمر الذي يشعرها بالسعادة ويعوّضها عن أمومتها غير المحققة.

مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويشارك أحمد حاتم في بطولته مع كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.