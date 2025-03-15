ملخص أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل “وتقابل حبيب”

كشفت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمة نيكول سابا وعدد من النجوم عددا من الأسرار الخفية في حياة عائلة أبو العزم وعدد من الأحداث المثيرة.

تبدأ الأحداث بتحريض رقية، نيكول سابا، ليوسف على عدم الخروج وراء فارس بعد تقديم استقالته وخروجه من المكتب حتى تتخلص منه وإذا عاد يعود وهو في حجمه الطبيعي.



تعود رقية من السفر مع ابنها وابن يوسف كريم من أجل الاستقرار بينهم في فيلا أبو العزم من أجل استكمال سيطرتها داخل العائلة بعد طلاق ليل وإعلان الشراكة، ويكتشف يوسف تصوير نجله فيديو لرقية مع أحد الأشخاص به كلمات تعبر عن الخيانة.





مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومنة عرفة ومحمود ياسين جونيور ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.