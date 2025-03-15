فريق طبى بالدقهلية ينقذ حياة رضيع بعد حدوث انفجار في الوريد الوداجي

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية نجاح فريق طبى مشترك من مستشفى الجمالية المركزى والمنزلة العام فى التدخل السريع لانقاذ طفل بعمر العام عقب حدوث انفجار له في الوريد الوداجي .



وأوضح وكيل الوزارة أن الطفل قد تعرض لحدوث انفجار في الوريد اثناء محاولة تركيب قسطرة مركزية مما ادى الي حدوث نزيف حيث تم نقل الحالة علي الفور الي مستشفى المنزلة العام واصلاح الانفجار بالوريد و ثم السيطرة علي النزيف علي الفور مما أدى إلي نجاح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الطفل واستقرار حالته .



وأعرب وكيل الوزراة عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيرى، استشارى جراحة الأوعية الدموية، ومدير المستشفى والدكتور محمد لمعى أخصائى التخدير، علاوة على فريقى العناية العامة وعناية الأطفال والتمريض متمنياً لهم المزيد من النجاح، ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

