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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز بائع بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صوره معها بوسط البلد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحجز بائع بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صوره معها فى وسط البلد ، على ذمة التحريات.

وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء شهود الواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.


وبالإنتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته إعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء إلتقاطهما للصورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض على النيابة العامة.

نيابة قصر النيل الجزئية وسط البلد سيدة اجنبية