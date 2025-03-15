حجز بائع بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صوره معها بوسط البلد

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحجز بائع بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صوره معها فى وسط البلد ، على ذمة التحريات.

وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء شهود الواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.



وبالإنتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته إعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء إلتقاطهما للصورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.