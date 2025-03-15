9 قتلى و9 جرحى فى حصيلة أولية للغارات الأمريكية على صنعاء

كشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن سقوط 9 قتلى و9 جرحى فى حصيلة أولية للغارات الأمريكية على مدينة صنعاء، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بشن الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على مواقع للحوثيين في اليمن، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت الصحيفة إن الضربات الجوية والبحرية الأمريكية استهدفت مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأضافت أن الضربات تهدف إلى حماية ممرات الملاحة الدولية في المنطقة متوقعة أن تتواصل الضربات الأمريكية ضد الحوثيين .

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات ضد الحوثيين تهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير إلى إيران.

كانت قد أفادت وسائل إعلام للحوثيين بتعرض مدينة صنعاء للهجوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: "لن نتسامح مع عرقلة الحوثيين للملاحة، وجهت بضرب أهداف للحوثيين في اليمن، الحوثيون استهدفوا قواتنا وحلفائنا في المنطقة، وسنستخدم القوة القاتلة حتى نحقق هدفنا ضد الحوثيين، أقول للحوثيين حان وقتكم، عليكم وقف هجماتكم اعتبارا من اليوم، إن لم تتوقف هجماتكم اليوم ستعيشون جحيما لم تشهدوه من قبل."

بينما أفادت مصادر يمنية بأن إحدى الغارات الأمريكية استهدفت مقر المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.