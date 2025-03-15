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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

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