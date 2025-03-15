الشرطة الأمريكية: قتلى ودمار جراء سلسلة أعاصير ضربت ولايات جنوبي شرق البلاد

صرحت الشرطة الأمريكية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميزوري عندما ضربت سلسلة من الأعاصير منطقة الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة خلال الليل، مخلفة مسارا من الدمار لا تزال السلطات تقدر حجمه بحلول اليوم السبت.

حيث قال ديفيد روث، خبير الأرصاد، في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم السبت إن تقارير وردت عن وقوع 26 إعصارا ولكن لم يتم تأكيد أنها ضربت اليابسة، مساء أمس الجمعة أو صباح اليوم السبت، إذ دفع الضغط الجوي المنخفض العواصف الرعدية عبر أجزاء من ولايات أركنسو وإيلينوي ومسيسبي وميزوري.

وأضاف "هناك خطر كبير اليوم لحدوث المزيد من الأعاصير في ألاباما ومسيسبي، الاحتمال هو 30 بالمئة.. وهي نسبة مرتفعة جدا".

وقالت دورية الطرق السريعة بولاية ميزوري ومسؤولون آخرون إن الأعاصير أودت بحياة شخصين في منطقة بيكرسفيلد بمقاطعة أوزارك في جنوب الولاية، وجرى الإبلاغ عن وفاة ثالثة في مقاطعة بتلر.

وأضافت الدورية على منصة "إكس" أن سبعة آخرين لقوا حتفهم جراء العواصف، دون تقديم تفاصيل.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه مع استعادة العواصف قوتها، فإن الخطر الأكبر من وقوع أعاصير وعواصف رعدية شديدة سيكون مساء اليوم السبت.