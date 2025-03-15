للعام الـ 11 على التوالى.. 50 ألف صائم على أكبر مائدة إفطار بالمطرية

للعام 11 على التوالي.. نظم أهالي منطقة المطرية وتحديدًا سكان عزبة حمادة أكبر حفل إفطار جماعي بمصر، بمشاركة نحو 50 ألف صائم والعديد من المسؤولين والوزراء.

خلال الأيام الماضية؛ زين الأهالي شوارع المطرية بجداريات ورسوم مستوحاة من أجواء رمضانية شهيرة استعدادا لهذا الحدث الذى يدشن سنويًا؛ بمشاركة نحو 50 ألف صائم والعديد من المسؤولين والوزراء.

ويحرص أهالي عزبة حمادة على تنظيم مائدة إفطار رمضانية منذ عام 2013، بتمويل يعتمد على الجهود الذاتية للأهالي لتصبح المائدة الرمضانية الأشهر في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة؛ والتي تقام يوم 15 رمضان من كل عام.