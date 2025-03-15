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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

للعام الـ 11 على التوالى.. 50 ألف صائم على أكبر مائدة إفطار بالمطرية

افطار المطرية 2025
افطار المطرية 2025
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للعام 11 على التوالي.. نظم أهالي منطقة المطرية وتحديدًا سكان عزبة حمادة أكبر حفل إفطار جماعي بمصر، بمشاركة نحو 50 ألف صائم والعديد من المسؤولين والوزراء. 

خلال الأيام الماضية؛ زين الأهالي شوارع المطرية بجداريات ورسوم مستوحاة من أجواء رمضانية شهيرة استعدادا لهذا الحدث الذى يدشن سنويًا؛ بمشاركة نحو 50 ألف صائم والعديد من المسؤولين والوزراء.

ويحرص أهالي عزبة حمادة على تنظيم مائدة إفطار رمضانية منذ عام 2013، بتمويل يعتمد على الجهود الذاتية للأهالي لتصبح المائدة الرمضانية الأشهر في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة؛ والتي تقام يوم 15 رمضان من كل عام.

 

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