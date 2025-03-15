أمين عمر حكمًا لمباراة اتحاد العاصمة ونظيره النادي القسنطيني

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي طاقم حكام مصري لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام نظيره النادي الرياضي القسنطيني، في مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

يتكون طاقم التحكيم المصرى من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال كمساعد أول وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ ومحمد معروف حكمًا رابعًا ومعهم محمود عاشور في غرفة الفار ويساعده محمود البنا.

كانت قد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ، قائمة معسكر المحاضرين التابع للاتحاد الدولي " فيفا" وتضمنت الثنائي المصري جهاد جريشة وهيام بركة.

