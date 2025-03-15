طريقة تحضير الكنافة بالمانجو فى المنزل .. تعرفي عليها

تعد حلوي الكنافة بالمانجو من الحلويات المفضلة لدي معظم الأسر خاصة في رمضان، ونظرا للارتفاع في أسعار الحلوي الرمضانية نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو: المكونات:

نصف كيلو كنافة

كوب كريمة خفق

مانجو

باكت جيلي مانجو

2 كوب سكر

2 كوب ماء

من الممكن عدم استخدام شربات واستخدام عصير مانجو

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو: المكونات:

حضري إناء مسطح أو عادي ثم قومي بفرك الكنافة قطع صغيرة

قومي بتحضيرإناء أخر ،ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي السمن

قومي بتحمير الكنافة على النار مثل الشعيرية، وانتظري دقائق لحين التحمير حتي تحصلي على اللون الذهبي ثم تترك حتي تهدأ

ثم قومي بخفق الكريمة، وضعي طبقة من الكنافة و ترش بالشربات أو عصير المانجو

ثم ضعي طبقة كريمة و قطع من المانجو

ثم ضعي طبقة كنافة أخري ،و وطبقة كريمة و مكعبات مانجو غزيرة أو شرائح

ثم ضعي الجيلي فوق المانجو

تقدم بعد الوجبات، ويمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد او عند استقبال ضيوف.