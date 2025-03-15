مأساة علي الإفطار.. حريق ينهي حياة ربة منزل وطفليها بأبو النمرس

لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم اختناقا بالدخان في حريق نشب مساء اليوم داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع ربة منزل وطفليها اختناقا جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.