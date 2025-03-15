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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: وجهت بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: "لن نتسامح مع عرقلة الحوثيين للملاحة،وجهت بضرب أهداف للحوثيين في اليمن، الحوثيون استهدفوا قواتنا وحلفائنا في المنطقة، و سنستخدم القوة القاتلة حتى نحقق هدفنا ضد الحوثيين، أقول للحوثيين حان وقتكم، عليكم وقف هجماتكم اعتبارا من اليوم، إن لم تتوقف هجماتكم اليوم ستعيشون جحيما لم تشهدوه من قبل."

بينما أفادت مصادر يمنية بأن إحدى الغارات الأمريكية استهدفت مقر المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين اليمن