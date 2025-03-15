ترامب: وجهت بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: "لن نتسامح مع عرقلة الحوثيين للملاحة،وجهت بضرب أهداف للحوثيين في اليمن، الحوثيون استهدفوا قواتنا وحلفائنا في المنطقة، و سنستخدم القوة القاتلة حتى نحقق هدفنا ضد الحوثيين، أقول للحوثيين حان وقتكم، عليكم وقف هجماتكم اعتبارا من اليوم، إن لم تتوقف هجماتكم اليوم ستعيشون جحيما لم تشهدوه من قبل."

بينما أفادت مصادر يمنية بأن إحدى الغارات الأمريكية استهدفت مقر المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.