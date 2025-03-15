بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي.. محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون "السواقي"، إيذاناً ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، فيما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وممثلي النقابات، والأحزاب، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وحشدٍ من المواطنين.

قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لشعب المحافظة الكريم، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، ويأتي تخليداً لوقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1919، وإتمام مشروع وادي الريان عام 1973، لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.

وقال "الأنصاري" أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، يصاحبها افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على أهالي المحافظة، وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قُدماً فى خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

كما أكد على ضرورة التكاتف وتوحيد الصف، والعمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد، للمشاركة في رسم خريطة المستقبل، ودفع عجلة التنمية الشاملة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

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