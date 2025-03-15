كأس مصر.. ثنائي هجومي يقود تشكيل البنك الأهلي ضد غزل المحلة

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

يحل فريق البنك الأهلي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره غزل المحلة بملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

يقود ياو أنور تشكيل البنك الأهلي أمام غزل المحلة، رفقة أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم، في ظل تواجد الحارس عبد العزيز البلعوطي على مقاعد البدلاء، في ليلة إعلان ضمه لقائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل البنك الأهلي ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد ربيع، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم

وفي الهجوم: ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي، أسامة فيصل، محمد عبد الغني، جريندو، سيرجي أكا، محمد بسيوني، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولي.