ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رئيس الأوبرا يتفقد متحف الموسيقار عبد الوهاب ويستقبل أسرته فى إحتفغالية ذكرى ميلاده

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس دار الأوبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية بمعهد الموسيقى العربية أسرة الموسيقار محمد عبد الوهاب والتى ضمت ابنته عفت وعدد من أحفاده بناء على الدعوة الموجهة لهم لحضور الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والذى جاء ضمن سلسلة وهابيات وقاده المايسترو حازم القصبجى، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية.

وتفقد رئيس الأوبرا متحف عبد الوهاب والذى تم فتحه للجمهور  خلال الفترة من 9 الى 13 مارس كتقليد سنوى فى ذكراه ويروى ملامح مشوار حياته من خلال صور فوتوغرافية نادرة والجوائز والتكريمات التي حصل عليها ، إضافة إلى عدد من الغرف الخاصة بمنزله وبعض متعلقاته  الشخصية بجانب مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانى  .

وخلال الجولة تابع تدريبات طلاب مركز تنمية المواهب فصلى الإيقاع تدريب الفنان سعيد الارتيست والبيانو تدريب الفنان أحمد رشاد وإلتقى بعدد من الفنانين الذين قدموا له التهنئة على توليه رئاسة الأوبرا وتمنوا له التوفيق فى مهمته .

وكان الاحتفال بذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب قد تضمن نخبة من مؤلفاته الخالدة كان منها سكن الليل، آه لو تعرف ، عندما يأتى المساء ، سهرت منه الليالى ، انت الحب ، ردى عليا ، طول عمرى عايش لوحدي ، ياللي فت المال والجاه ، متي ستعرف ، ساكن قصادي ، حبايبنا .. شدا بها ندي غالب ، أحمد عصام ، أجفان طه ، أحمد عبد الكريم وآيات فاروق .

inbound4369740803710230908
inbound4369740803710230908
inbound8823702479985241898
inbound8823702479985241898
inbound2739293226176845614
inbound2739293226176845614
inbound7044726206976016302
inbound7044726206976016302
inbound2229504437842064638
inbound2229504437842064638
inbound6500501842667886503
inbound6500501842667886503
inbound5796207857738902431
inbound5796207857738902431
inbound4544926508110121353
inbound4544926508110121353
رئيس دار الأوبرا احتفالية ميلاد عبد الوهاب معهد الموسيفى العربية الدكتور علاء عبد السلام