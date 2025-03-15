رئيس الأوبرا يتفقد متحف الموسيقار عبد الوهاب ويستقبل أسرته فى إحتفغالية ذكرى ميلاده

استقبل الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية بمعهد الموسيقى العربية أسرة الموسيقار محمد عبد الوهاب والتى ضمت ابنته عفت وعدد من أحفاده بناء على الدعوة الموجهة لهم لحضور الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والذى جاء ضمن سلسلة وهابيات وقاده المايسترو حازم القصبجى، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية.

وتفقد رئيس الأوبرا متحف عبد الوهاب والذى تم فتحه للجمهور خلال الفترة من 9 الى 13 مارس كتقليد سنوى فى ذكراه ويروى ملامح مشوار حياته من خلال صور فوتوغرافية نادرة والجوائز والتكريمات التي حصل عليها ، إضافة إلى عدد من الغرف الخاصة بمنزله وبعض متعلقاته الشخصية بجانب مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانى .

وخلال الجولة تابع تدريبات طلاب مركز تنمية المواهب فصلى الإيقاع تدريب الفنان سعيد الارتيست والبيانو تدريب الفنان أحمد رشاد وإلتقى بعدد من الفنانين الذين قدموا له التهنئة على توليه رئاسة الأوبرا وتمنوا له التوفيق فى مهمته .

وكان الاحتفال بذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب قد تضمن نخبة من مؤلفاته الخالدة كان منها سكن الليل، آه لو تعرف ، عندما يأتى المساء ، سهرت منه الليالى ، انت الحب ، ردى عليا ، طول عمرى عايش لوحدي ، ياللي فت المال والجاه ، متي ستعرف ، ساكن قصادي ، حبايبنا .. شدا بها ندي غالب ، أحمد عصام ، أجفان طه ، أحمد عبد الكريم وآيات فاروق .

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