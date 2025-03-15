خلال عبوره الطريق.. مصرع خمسيني دهسه ميكروباص بالفيوم

لقي خمسيني، مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات سيارة ميكروباص في الفيوم، بعدما دهسته خلال عبوره الطريق، حيث سقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، عند مدخل قريه معصرة عرفه أمام كوبري عبود ، بدائرة المركز .

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة اطسا إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى " أحمد رجب رزق سعيد " ( 47 سنة) ومقيم بمركز اطسا، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

استدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى اطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.