إقبال كبير.. أسيوط تتلألأ بالفنون والتراث في ليالي رمضان الثقافية

يواصل قصر ثقافة أسيوط استقبال ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة المركزية بالمحافظات للاحتفال بالشهر الكريم، وسط حضور كبير وتفاعل واسع مع الفقرات الفنية والتراثية المقدمة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت الفعاليات حضور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، ود. وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية بأسيوط السابق، والفنان جلال أبو الدهب، مدير عام فرع ثقافة سوهاج السابق.

وتضمنت الفعاليات ورشا فنية متنوعة، منها ورشة أشغال فنية للأطفال للفنانة ريتا وفيق، وورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، وورشة خط عربي قدمتها إيمان حسن، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجوه للأطفال للفنانتين نيرة صبري وزينب عصام.

وضمن الأنشطة التي يقدمها إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط بإشراف خالد خليل، نفذت ورشة فنون تراثية لفن الحناء مع الفنانة فاطمة أحمد، وورشة رسم تفاعلي "فنانيس" للفنانة أنديرا إسحاق، كما شهدت الفعاليات معرضا ومنفذ بيع لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة،

وعلى مسرح القصر بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقدمها الشاعر هيثم الأصيل، تلاها عرض ابتهالات وتواشيح دينية قدمها المبتهل جمال الرفاعي، الذي أضفى على الأجواء روحانية مميزة، ثم عرض مسرح العرائس والأراجوز للفنان أحمد بشاتي، وسط تفاعل الأطفال.

كما شهدت الليلة عرضا فنيا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة الفنان خالد حجو، حيث قدمت مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها "صلوا على شفيع الخلائق" و"قمر سيدنا النبي".

الفن والتراث الشعبي وسيرة الآخر

وضمن البرنامج الثقافي، عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "الفن والتراث الشعبي"، قدّمها د. وجدي رفعت، حيث ناقش مفهوم التراث الشعبي وعلاقته بالفن والثقافة، ودوره في حفظ الهوية المصرية.

كما استضافت الفعاليات ملتقى شاكر عبد الحميد بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، حيث أقيمت ندوة بعنوان "سيرة الآخر في النصوص الإبداعية"، أدارها الشاعر مدثر الخياط، رئيس نادي الأدب المركزي بأسيوط، وشارك فيها كل من الأديب أيمن رجب طاهر، والأديب د. رمضان حسانين، حيث استعرضا نماذج أدبية ناقشت مفهوم "الآخر" في السرديات الإبداعية.

واختتمت الفعاليات بأمسية شعرية جمعت نخبة من الأدباء والشعراء من إقليم وسط الصعيد الثقافي، منهم: جمال أبو سمرة، أحمد أبو بكر، د. سيد عبد الرازق، رأفت عزمي، أسعد أبو الوفا، عبد الغني مسعود، سامية ربيع، وئام عصام، علي أحمد، بليغ أبو شنيف، محمد كامل، سارة الليثي، فاطمة الشريف، أمل البنا، عصام رفاعي، نادية عبد المحسن، سعاد عبد الله، حمد هريدي، روماني يسري، سعد سعيد، وجيه سعداوي، محمد رشاد، د. ابراهيم فرغل، إلى جانب عدد من المواهب الأدبية الشابة، الذين أمتعوا الحضور بقصائدهم ونصوصهم المتميزة.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة خلال شهر رمضان، يشمل أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب أكثر من 3000 فعالية أخرى تُقام في مختلف المواقع الثقافية بجميع المحافظات، بهدف تقديم محتوى ثري يُعزز الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

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