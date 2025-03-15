تشكيل غزل المحلة ضد البنك الأهلي في كأس مصر

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم السبت، نظيره البنك الأهلي على ملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

واستعاد غزل المحلة خدمات الثلاثي محمد علي بن حمودة، عبده يحيى، وعامر عامر بعد عودتهم من الإيقاف، لتراكم البطاقات الصفراء، وذلك بالإضافة إلى خالد الإخميمي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت.

وكان غزل المحلة أقصى فاركو من دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بهدف للا شيء بعد شوطين إضافيين.

تشكيل غزل المحلة ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - رشاد العرفاوي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد العربي، محمد حمدي زكي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عبد الرحمن صميدة.