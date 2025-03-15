مروان حمدي ورمضان صبحي يقودان هجوم بيراميدز أمام إنبي بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي ورمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما