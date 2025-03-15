محافظ المنوفية يتابع موقف إنشاءات ممشى شبين الكوم الجديد

في جولة مسائية ، أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين رافقه خلالها ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم.

استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية بشارع جمال عبد الناصر أمام نادي الغزل تضم العديد من الأعمال الفنية ، موجهاً بضرورة الاعتناء بأعمال التطوير لضمان استدامتها وذلك لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للمنطقة ، مشيداً بالمستوى المتميز للجدارية وما بها من تصميمات رائعة.

كما تفقد أخر مستجدات أعمال تنفيذ ممشى شبين الكوم الجديد والمقام علي مساحة 500 م بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد ، واستفسر عن نسب التنفيذ وحجم الأعمال ، موجهاً بتسريع معدلات الأداء لإنهاء المشروع باعتباره أولوية أولي فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار سلسلة جولاته الميدانية بمختلف أرجاء المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ لإحداث نقلة نوعية شاملة بشتى القطاعات لتحقيق رضا المواطن.

IMG-20250315-WA0074

IMG-20250315-WA0072

IMG-20250315-WA0071

IMG-20250315-WA0068

IMG-20250315-WA0069

IMG-20250315-WA0070

IMG-20250315-WA0065

IMG-20250315-WA0066

IMG-20250315-WA0064

IMG-20250315-WA0062