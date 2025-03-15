الولايات المتحدة تشن هجوما واسع النطاق على مواقع للحوثيين في اليمن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشن الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على مواقع للحوثيين في اليمن، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت الصحيفة إن الضربات الجوية والبحرية الأمريكية استهدفت مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأضافت أن الضربات تهدف إلى حماية ممرات الملاحة الدولية في المنقطة.

وتابعت أن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين قد تتواصل.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات ضد الحوثيين تهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير إلى إيران.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام حوثي بتعرض مدينة صنعاء للهجوم.